La moglie gli chiede i soldi, lui la minaccia: «Ti butto il caffè bollente in faccia»

«Ti butto il caffè bollente in faccia». Così avrebbe risposto alla moglie che gli chiedeva i soldi per le necessità domestiche. L'uomo, con problemi di tossicodipendenza, è stato allontanato dalla famiglia.



Nella mattinata di ieri, i carabinieri di Pescara hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa ed il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa nei confronti di un 27enne pescarese. Il provvedimento scaturisce da una denuncia presentata dalla convivente dell’uomo nel mese di agosto a seguito dell’ennesimo episodio di maltrattamenti subito.



Numerosi gli episodi di agghiacciante violenza subiti dalla donna costretta, il più delle volte a seguito di discussioni scaturite da futili motivi, a subire ingiurie, minacce ed umiliazioni; in diverse circostanze, soprattutto negli ultimi sei mesi, i dissidi si erano fatti sempre più pesanti e dalle parole, troppo spesso, si era passati alle mani. Più volte, infatti, l’uomo aveva colpito la propria compagna con schiaffi e pugni al volto, anche in presenza dei figli minori, instaurando un clima di vero e proprio terrore all’interno delle mura domestiche. Uno dei tanti motivi di discussione erano i soldi: a dire della donna, infatti, il compagno faceva mancare le essenziali fonti di sostentamento alla propria famiglia scatenando, alle richieste di denaro, la propria rabbia e frustrazione nei confronti della malcapitata.



In un clima di tensione ed insofferenza bastava che uno dei figli piangesse o che la donna chiedesse al compagno di aiutarla nelle faccende domestiche a scatenare la furia dell’uomo che, senza pensarci due volte, si scagliava su di lei con minacce del tipo “ti butto in faccia il caffè bollente” o che, tra gli insulti e le urla, le sferrasse pugni sul volto facendola sanguinare dal naso. La donna, dopo l’ennesimo episodio di ingiustificata ed efferata violenza, ha deciso coraggiosamente di rivolgersi ai carabinieri raccontando in dettaglio le angherie subite nel corso del tempo.



Mercoled├Č 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:46



© RIPRODUZIONE RISERVATA