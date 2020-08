© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arrestato anche per atti persecutori nei confronti del fratello disabile. In manette è finito G, M, di 62 anni, senza fissa dimora al suo ritorno a Notaresco prima di occupare quella del fratello invalido civile attraverso continue minacce e atti intimidatori consistiti nel seguirlo, insultarlo ed attenderlo fuori la propria casa. A questo punto G.M. approfittando dell’appartamento libero, inizialmente si è introdotto nello stesso rubando vestiti e materiale agricolo, e successivamente se ne è del tutto impossessato occupandolo stabilmente.Analogo atteggiamento verso alcuni negozianti del centro storico: pretendeva cibo e bevande senza pagare arrivando a minacciarli brandendo una spranga di ferro, risultata rubata in un precedente furto scoperto dai carabinieri. Inoltre G.M. spesso si avventava anche sui clienti dei commercianti minacciati: tutti ne avevano timore. Per l’uomo è stata avanzata richiesta di misura cautelare in carcere per i reati di atti persecutori, furto in abitazione, violazione di domicilio, molestie e porto abusivo di armi compiuti dall’uomo e lo hanno arrestato.