Si presenta al fratello dopo 17anni senza contatti e lo minaccia con una scure

Non si faceva vivo dae ieri mattina si è presentato a casa del fratello armato di scure. E’ accaduto in un appartamento di, in zona stadio, dove vive un uomo di 45 anni con la moglie che ieri mattina ha sentito suonare alla porta, ha aperto e si è trovato davanti il fratello di 40 anni, che vive senzaa Montesilvano, con una bella scure in mano.Una volta entrato in casa l’uomo armato di scure ha tentato di colpire il fratello e ha lanciato l’arma pure contro la cognata. A mettere in fuga l’aggressore la sirena dei, allertati dal fratello. I militari, agli ordini della tenente, hanno però subito rintracciato e bloccato l’aggressore che è stato denunciato per minacce aggravate e porto di strumenti atti ad offendere. L’uomo, che soffre di disturbi psichici, sarà ora segnalato ai servizi sociali di Montesilvano.