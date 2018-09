Stalker alla studentessa universitaria: «Stai con me o ti sfregio con l'acido»

Per sei lunghi anni ha perseguitato tre studentesse universitarie, conosciute nell'ambito di un gruppo di amici, rendendo loro la vita impossibile. E' arrivato addirittura a minacciarne una di morte e di gettarle addosso dell'acido. Ieri, il gip di Pescara Elio Bongrazio ha disposto nei suoi confronti il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle ragazze, tutte e tre 28enni. Gli ha inoltre vietato di comunicare con loro con qualsiasi mezzo, anche telematico o telefonico.



Protagonista dell'ennesima vicenda di stalking, un 37enne pescarese, impiegato in un pub. Vittime, invece, sono tre amiche, due della provincia di Campobasso e una di quella Matera, da tempo residenti in città per motivi di studio. La storia inizia nel 2012 quando una delle tre ragazze conosce per caso, nell'ambito di una comitiva di amici, il 37enne. Per la giovane, una semplice conoscenza, niente di più. Lui però probabilmente si invaghisce e, intuendo di non essere ricambiato, inizia ad avere atteggiamenti verbali un po' aggressivi per cui la ragazza, ad un certo punto, decide di non dargli più confidenza. Ma da questo momento per lei comincia l'inferno. Il 37enne inizia a tempestarla di chiamate e di messaggi, tanto da costringerla a cambiare numero. Più volte si presenta sotto casa sua, citofonandole a qualsiasi ora del giorno e della notte. E non finisce qui. Ben presto, comincia a molestare anche due amiche di università. Le minaccia e offende di continuo in maniera pesante al telefono e su facebook.



Nel 2014 la situazione sembra tornare alla normalità. La ragazza decide infatti di tornare a casa sua, in provincia di Campobasso, e lui pian piano sparisce. Il calvario per lei purtroppo ricomincia nell'estate scorsa, quando torna a Pescara. Un giorno casualmente si imbatte nel 37enne e tutto riprende come prima: ingiurie, appostamenti, minacce, intimidazioni in particolare su facebook. E proprio tramite facebook, l'uomo arriva a minacciarla di ammazzarla e di gettarle l'acido addosso. E non si limita a questo. Non vedendola per un periodo più in giro, parte e va nel suo paese di origine, piombando letteralmente nel ristorante dei suoi genitori, senza però riuscire ad incontrarla. A questo punto, la ragazza terrorizzata decide di recarsi alla polizia e di denunciarlo. Alle forze dell'ordine si rivolgono anche le sue due amiche, raccontando di essere vittime di una vera e propria persecuzione. Tutti racconti dettagliati che hanno poi avuto conferma nelle indagini svolte dalla squadra mobile. E ieri, per loro, dopo anni, la fine di un incubo.

Venerd├Č 7 Settembre 2018



