Minaccia la compagna puntandole un coltello alla gola: disarmato dai carabinieri

Notte di follia a Guardiagrele in Abruzzo dove un uomo di 31 anni, A. P. le sue iniziali, alla fine è stato disarmato e bloccato dai carabinieri mentre brandiva con coltello con la lama di 26 centimetri. Ed è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Ieri mattina l'arresto è stato convalidato dal giudice Giulia Colangeli del Tribunale di Chieti e, come richiesto dal pubblico ministero Roberta Capanna, nei confronti dell'uomo è stata disposta la custodia in carcere.

L'avvocato Linda Maria D'Angelo ha chiesto termini a difesa e il processo è stato fissato per l'11 gennaio del 2023. Il 31enne ha minacciato con un coltello la compagna, puntandoglielo alla gola, fra i due c'è stata una colluttazione. Sono stati attimi di terrore. La donna a quel punto, fortunatamente, è riuscita a fuggire e ha raggiunto la caserma dei carabinieri per dare l'allarme. Quando i militari sono arrivati nell'abitazione della coppia, unitamente a un'ambulanza del 118 dal momento che l'uomo si era ferito con un bicchiere rotto, l'uomo che era in cucina ha tirato fuori di nuovo il grosso coltello, con cui ha minacciato tutti ma i Carabinieri lo hanno subito bloccato e disarmato. Tre i coltelli i sequestrati, mentre non è stata trovata traccia della pistola che la compagna avrebbe visto circa un mese e mezzo fa in mano all'ex.