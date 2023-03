Minaccia di buttarsi dal ponte a 28 anni. Salvato dalla Polizia, poi l'abbraccio con gli agenti

Un ragazzo di 28 anni è stato salvato dal suicidio l'altra notte scorsa grazie all'intervento della Volante. Alle 3.20 era giunta al 113 la richiesta di aiuto di un ragazzo che diceva di trovarsi sul parapetto di un ponte a Chieti ed aveva intenzione di togliersi la vita. L'operatore ha avviato immediatamente le ricerche, diramando la nota alle Volanti e tenendo la persona impegnata a parlare al telefono.

Poco dopo la Volante lo ha individuato nei pressi del viadotto San Martino della transcollinare SS 656. Alla vista dei poliziotti il giovane ha detto loro di non avvicinarsi per cui è iniziata un'opera di mediazione tra lo stesso, l'operatore del 113 e gli agenti per farlo desistere, visto che più volte aveva minacciato di buttarsi nel vuoto. Solo dopo un'ora di trattativa gli agenti, grazie alla loro empatia, lo hanno convinto a desistere, lo hanno accolto con un abbraccio e lo hanno accompagnato al pronto soccorso.