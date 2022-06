Ubriaco e drogato, minaccia di buttarsi dalla finestra dell'hotel: immobilizzato con il taser

Ha minacciato di suicidarsi da una finestra al quarto piano dell'hotel Parco Paglia, e solo dopo due ore di lavoro dei poliziotti è rientrato nella sua stanza ed ha aperto la porta. Protagonista un operaio albanese di 42 anni residente a Voghera, a Chieti per lavoro. Trasportato al pronto soccorso in stato di grande agitazione è stato immobilizzato con il taser, nel timore che volesse aggredire i presenti.

Quella che si sarebbe trasformata in una notte di tensione e paura è iniziata quando l'uomo, alterato per sua ammissione dall'uso di alcol, eroina e cocaina, poco prima delle due è sceso nella reception pretendendo di riavere la carta di identità e lamentando la mancanza di luce in stanza (che si attiva con una apposita scheda) che lui stesso, evidentemente, non aveva usato. Risalito ha dunque scavalcato la ringhiera della finestra e, tenendosi con una mano, si è messo a gridare minacciando di lasciarsi cadere nel vuoto da un'altezza di 15 metri.