Minacce per i soldi della droga, i genitori fanno arrestare il figlio

Chiede soldi per la droga: i genitori esasperati fanno arrestare il figlio. Ieri mattina i carabinieri della stazione di Trasacco (L'Aquila) hanno arrestato un giovane, C.G., 26 anni, per maltrattamenti e lesioni in famiglia. Nel corso della denuncia la mamma in lacrime ha raccontato che il figlio da anni fa continue richieste di denaro. «Viviamo nel terrore- ha dichiarato la donna -. Se non gli consegniamo il denaro inizia a lanciare oggetti e a distruggere mobili e arredi. Ciò che più ci preoccupa sono le continue minacce che rivolge a me e al padre».

Il ragazzo, disoccupato e con gravi problemi di tossicodipendenza, nei momenti di delirio pronuncerebbe frasi ingiuriose come «Vi devo ammazzare, ora spacco tutto se non mi date i soldi». I genitori già altre volte avevano sporto denuncia in caserma. Ora il giovane dovrà rispondere di maltrattamenti e lesioni.