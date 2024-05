Venerdì 24 Maggio 2024, 07:00

«Non posso più aspettare, dopo quasi 6 anni di vera e propria persecuzione». Sono, queste, parole che Alberto Garzarelli aveva affidato ai social, dando voce al disagio psicologico e in qualche modo preannunciando la sua azione violenta. Che è poi diventata realtà mercoledì pomeriggio, quando ha sparato due colpi tra la folla nel centro di Nereto, ferendo - per fortuna solo superficialmente - il consigliere provinciale Luciano Giansante.

Il caso

Sui social il 56enne ex tabaccaio aveva messo nel mirino diverse persone, tra cui proprio il politico locale, residente per lungo tempo a due passi da casa sua. «Il primo che prese una “sventola” fu Luciano Giansante. Eravamo in pieno lockdown. Ero uscito con i miei cani e lui con i suoi, mi passò davanti diverse volte. Mi misi con i cani in mezzo alla strada, fu costretto a fermarsi, gli mollai un “gran giornale” e lui spaventato e offeso mi gridò contro. Rimasi impietrito, le sue parole confermavano le mie preoccupazioni». È, questa, la frase del lungo post di Facebook di febbraio in cui Garzarelli cita Giansante. Il nome lo fa una seconda volta, in un elenco di persone ritenute “colpevoli”: ci sono amministratori, esponenti del mondo dell’associazionismo e anche carabinieri. Ma se la prende pure con semplici automobilisti finiti nel traffico come lui e con passanti sotto casa spaventati dall’abbaiare dei suoi cani. Di tutti pensa che siano complici di una «rete di aguzzini» rea «di un’azione vessatoria prolungata nel tempo. Questo va avanti da anni, trasformandomi in un vero e proprio mostro». Ammette di essere stato già denunciato e dice di aver denunciato a sua volta. Senza specificare il destinatario, minaccia in un post: «Prima o poi la scena la fai da morto, non muta». Lanciava atti di accusa sui social anche mentre era barricato nella sua casa di via Dante, dopo aver sparato in piazza Marconi e aver gettato una tanica di benzina contro i carabinieri. «Vediamo se quello che mi è stato fatto verrà fuori adesso», ha scritto, segnalando di avere i militari sotto alla propria abitazione e attaccandoli. Poi qualche ora più tardi: «Adesso sarete felici, potete finalmente esultare».

L'appello

Ventiquattro ore dopo i fatti, è tornata a parlare anche la vittima, Giansante, lanciando un appello: «Le persone che hanno bisogno di cure devono essere aiutate nelle apposite strutture. Abbiamo bisogno di sicurezza: una persona non può recarsi in un bar e sentirsi minacciata. È successo a me, potrebbe accadere ad altre persone».