Mimì e Cesira, 202 anni in due: «Vogliamo ancora vivere, insieme»

Dopo Cesira, anche Domenico (chiamato Mimi') Filipponi, coniugi di Colleranesco, da ieri l'altro hanno superato il secolo di vita.



Infatti Domenico ha compiuto il compleanno numero 101, preceduto al traguardo dalla moglie Cesira che i 101 li ha compiuti il 17 dello scorso mese, ed entrambi raggiungono la ragguardevole cifra di i 202 anni totali. I coniugi di Colleranesco sono giunti tra l'altro anche al loro settantaseiesimo anno di matrimonio, superando quindi anche le famose nozze di platino .

Dal loro matrimonio è nato il figlio Gianfranco, e ieri assieme alla nuora Patrizia, alle due nipoti Monica e Roberta e due pronipoti Giovanni e Lorenzo, hanno festeggiato tutti assieme nella loro abitazione di Colleranesco. «Io vorrei vivere ancora qualche annetto- ha dichiarato Mimì - Ci vorrei provare anche perchè mi sento bene». Ed in effetti è lucido, sereno e stravedere per i nipoti assieme alla moglie Cesira. E non ci sono ricette particolari per arrivare a quel traguardo ed entrambi hanno messo al primo posto la famiglia ed il lavoro.

Sarà il fatto anche che hanno lavorato fino a quando hanno potuto. Lui, Mimì, ha lavorato inizialmente come operaio in un'azienda di marmi e poi per quindici anni è stato portiere dell'hotel Cesare. Entrambi, poi, hanno coltivato le terre per conto di una famiglia della zona della zona ma non hanno mai smesso facendolo anche per loro curando l'orto ma anche accudendo gli animali e tutto questo fino a quando hanno potuto. Li hanno festeggiato, oltre ai parenti più stretti, anche gli amici ma ha continuato a farlo anche gente comune, che si è congratulato per il doppio traguardo raggiunto, facendo la comparsa sui social.