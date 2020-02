“Miliardario maxi", il super fortunato ora può ritirare i cinque milioni vinti a ottobre

La fortuna ad ottobre baciò l’Abruzzo, il piccolo comune di Crognaleto, a trenta chilometri da Teramo, dove fu realizzata una vincita da ben 5 milioni di euro con il biglietto “Il Miliardario Maxi”. Il biglietto fortunato fu acquistato nel punto vendita di Dina D’Alonzo, in via Nazionale, 52, Crognaleto. Oggi Lottomatica ha reso noto che il biglietto era regolare, la vincita è stata validata e la somma può essere riscossa. A vincere la cifra da capogiro furono due stranieri. Ora è caccia ai vincitori, ma in paese dicono che hanno già traslocato con il biglietto nel custodito. Ultimo aggiornamento: 12:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA