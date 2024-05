Milena Santirocco: «Non sono stata sequestrata. Ho inventato tutto, volevo uccidermi»

«Non sono stata rapita, volevo uccidermi». Ha confessato il finto sequestro Milena Santirocco, la maestra di ballo di Lanciano, scomparsa due domeniche fa e ritrovata a Castel Volturno sabato sera. Dopo aver raccontato di un rapimento da parte di due persone incappucciate, che avrebbero anche tentato di annegarla, è crollata e ha detto di aver inventato tutto. «Ero disperata, volevo togliermi la vita».

Milena Santirocco interrogata per 8 ore, conferma la versione del sequestro. La pm: «Sta bene, è tornata in famiglia»

Il finto sequestro

Da domenica 29 aprile non si avevano più sue notizie: le ricerche sono partite da un parcheggio sul lungomare di Torino di Sangro Marina, dove è stata ritrovata la sua Renault Clio. La giornata era iniziata in maniera del tutto normale, con Milena che aveva pranzato con i suoi figli e nel pomeriggio aveva deciso di recarsi nella zona costiera che tanto amava, forse per una passeggiata rilassante.

Da quel momento si sono perse le sue tracce: il suo cellulare non ha più dato segni di vita, con l'ultimo segnale agganciato da una cella telefonica alle 18.37. Ma troppe cose non tornano e sono diversi i punti oscuri in questa controversa vicenda.