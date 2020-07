«Cento migranti all'Aquila»: la Prefettura smentisce, ne arriveranno 70 in tutto Abruzzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AQUILA - La prefettura ha smentito seccamente e con decisione qualsiasi ipotesi di arrivo di cento migranti da ospitare, in città, nel Progetto case realizzato dopo il terremoto del 2009.La notizia era stata diffusa nel pomeriggio di ieri sul web, destando un certo stupore e le prime reazioni, in particolare in Rete. In realtà le cose stanno in maniera molto differente. A seguito degli sbarchi degli ultimi giorni in Sicilia, si è proceduto a una ripartizione su base nazionale dei migranti da accogliere nelle singole regioni.Per quanto riguarda l’Abruzzo sono in arrivo 70 persone: di queste, solo 18 sono destinate alla provincia dell’Aquila. Quelle, tra queste 18, che saranno ospitate direttamente nel capoluogo di regione, non saranno sistemate all’interno del Progetto Case.È probabile che i contorni esatti della vicenda si conosceranno con ufficialità nella giornata di oggi.