A Lanciano, città frentana in provincia di Chieti, si sono vissuti momenti di tensione nella chiesa della parrocchia di Sant'Antonio: un uomo si è presentato, con la compagna, senza mascherina alla messa di riuscita di un defunto pretendendo di entrare e registrando un video con il cellulare. I volontari che regolano gli ingressi in base alle norme anti Covid-19 hanno dovuto chiamare la polizia che ha riportato alla calma l'uomo che aveva già partecipato al funerale senza la mascherina. La messa celebrata da padre Francesco è stata interrotta per mezz'ora.

Ultimo aggiornamento: 10:30

