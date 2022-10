Mensa, formiche nella pappa per i bambini: scoppia la protesta

Formiche nel pasto quotidiano dei bambini. È accaduto in una scuola primaria di Chieti. La segnalazione è partita da alcuni genitori che hanno subito informato la dirigente scolastica. La sgradita sorpresa si sarebbe verificata proprio nel primo giorno di attivazione del servizio di refezione scolastica, ovvero lunedì 3 ottobre, quando alcuni bimbi avrebbero trovato gli insetti nella pasta in bianco confezionata e servita dalla ditta che gestisce il servizio per conto del Comune. All'uscita da scuola, i bambini non hanno potuto fare altro che raccontare l´episodio ai genitori i quali lo hanno rappresentato alla dirigente scolastica che, a sua volta, ha provveduto a segnalare quanto riferito sia ai rappresentanti della Ladisa, sia all'assessore alla Pubblica Istruzione, Teresa Giammarino, che ha subito avviato i controlli. Da verificare se le formiche siano arrivate già nel pasto per i bambini che giunge alla scuola perfettamente sigillato in alcune vaschette o se queste ultime siano state appoggiate in alcuni locali dove già c'erano le formiche. Intanto la consigliera di Azione Politica, Serena Pompilio, alla luce di quanto verificatosi, ha presentato ieri un'interrogazione sull'appalto mensa scolastica.