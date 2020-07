© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHIAVI DI ABRUZZO - È morto nella sua abitazione, con tutta probabilità per un'intossicazione da fumo causata da incendio,, 75 anni, medico di base in pensione che prestava servizio a Montazzoli. Nel tardo pomeriggio di ieri, nella sua causa in via Porfilio, al centro del paese, si è sprigionato un incendio in cucina. L'uomo, che viveva da solo, pare sia riuscito a spegnere le fiamme, poi è salito al piano superiore per telefonare alla donna che lo aiuta nelleavvisandola di quanto era accaduto.Ha parlato con la donna e poi è tornato al piano di sotto, dove ha spalancato le finestre. Cosa è accaduto in quei frangenti è difficile da ricostruire perché poi l'uomo è stato ritrovato a terra,, da un amico allertato dal fumo che usciva dalle finestre. Inutile però è stato ogni tentativo di soccorso, anche da parte dei sanitari del 118 arrivati dalla postazione di primo intervento di Castiglione Messer Marino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Schiavi di Abruzzo e Borrello, i militari hanno raccolto le testimonianze dei soccorritori ed effettuato rilievi nell'abitazione.«Gli elementi raccolti ci portano ad indicare come causa del decesso l'intossicazione da fumo da incendio», ha spiegato il capitano, comandante della compagnia carabinieri di Atessa. Dell'accaduto è stato informato il magistrato di turno del tribunale di Vasto, Michele Pecoraro. In via Porfilio poi sono arrivati i parenti del medico in pensione che era molto conosciuto in paese e nel circondario, vista la sua lunga attività professionale.