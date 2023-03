Maxi tamponamento in galleria tra Roseto e Pineto in A14: sei mezzi coinvolti e due feriti.

Ieri sera verso le 21.30, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato chiuso al traffico, per circa due ore, il tratto compreso tra Roseto degli Abruzzi e Pineto in direzione Pescara, per un incidente avvenuto all’interno della galleria Colle Marino, dove il traffico transita su una corsia in deviazione nella carreggiata opposta per un cantiere di lavori di ammodernamento correttamente installato e segnalato.

Nel tamponamento sono rimasti coinvolti sei mezzi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia e alcune ambulanze. Nello schianto sono rimaste ferite due persone, per fortuna in maniera non grave, comunque per loro c’è stato il bisogno del trasporto all’ospedale Mazzini di Teramo per tutte le cure del caso. Altri automobilisti sono stati curati sul posto.

Nel tratto interessato in entrambe le direzioni si sono registrati 3 km di coda in direzione Pescara e 2 km in direzione Ancona. E chi da Ancona viaggiava verso Pescara è stato fatto uscire a Roseto degli Abruzzi e può rientrare in A14 a Pineto, dopo aver percorso la SS16 Adriatica. Il tamponamento di ieri sera, – sotto una galleria e nei pressi di una deviazione di carreggiata opposta per un cantiere di lavori di ammodernamento correttamente installato e segnalato – è il secondo in meno di una settimana in provincia di Teramo. Lunedì mattina verso le 9 c’è stato un incidente in A14 tra un mezzo pesante, un furgone e un’auto, in corrispondenza di un cantiere, sotto la galleria Solagne, all’altezza di Pineto. Nello scontro è rimasto gravemente ferito un 30enne di Grottammare.