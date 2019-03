Maturità, diecimila studenti alla benedizione delle penne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sin dalle prime ore della mattinata, un serpentone umano di ragazzi s’inerpica sui costoni che conducono al santuario di San Gabriele (Teramo). Dabbasso a pettine centinaia di pullman riposano nel parcheggio. Notevoli le misure di sicurezza con gli agenti di polizia e con i carabinieri che bloccano per controlli già alla barriera dell’A 24 di Colledara gli autoveicoli, soprattutto i bus. Saranno state anche oltre le 10 mila presenze previste dagli organizzatori dell’evento ormai famigliare anche oltre i confini regionale dei 100 giorni all’esame di maturità con conseguente benedizione delle penne, evento bissato alla fine delle due messe.Un’ampolla posta al centro della basilica colma come un uovo riporta le preghiere dei ragazzi, alle prese con matematica e latino. Numerose le magliette che riferiscono i jingle degli studenti, sbarazzine, umoristiche e foriere di belle speranze, dal socratico “so di no sapere, un 60 per piacere” a un più godereccio viva l’etanolo, fino ad un motto imperscrutabile per molti in greco antico. Il tasso alcolico non raggiunge gli apici degli anni passati, l’ordinanza del divieto di vendere birra e vino è risultata efficace: al bar si consegnano solo cornetti, cappuccini e pizze, mentre qualcuno più sfacciato ingurgita di nascosto un po’ di alcol. Una ragazza è aiutata dal personale del 118 a vomitare, le prendono la testa e lei accasciata a terra si fa guidare.Nello slargo tra il santuario e l’imponente Gran Sasso è tutt’un selfie e porchetta. A lato gli ambulanti restano seduti nelle sedie: «Al massimo si vendono penne da 50 cent, nulla di più, so’ ragazzi». Dinanzi un palco con la musica a palla di Nirvana e Queen con la catatonica “We will rock you”: «No la confessione no» è l’esclamazione di molti all’invito del frate dal palco che per tutta riposta prosegue annunciando un brano degli Oasis. Dentro il santuario coi quattro lati completamente ricolmi di ragazzi in magliette verdi, bianche e rosse, zeppe di scritte e lazzi, il vescovo di Teramo consuma la sua omelia: «Possiamo cambiare la nostra vita guardando al futuro con fiducia se facciamo l’esperienza di San Gabriele» annuncia solennemente dall’ampio sagrato di marmo. Ricorda alle migliaia di studenti che l’entusiasmo è alla base di ogni comportamento che poi possa produrre frutti: «Poi ci pensa Gesù a tirar fuori le vostre migliori capacità. Lui vi ama, affidatevi alle sue mani».