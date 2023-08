Esplode tubo dell'aria compressa, elettricista colpito muore dopo 5 giorni in coma. Donati gli organi

Sono stati cinque giorni di preghiere, sconforto, dolore ma anche di tanta speranza per le sorti di Mattia Finocchio, 34 anni, di Tornareccio, rimasto vittima di un grave incidente sul lavoro venerdì 25 agosto, alle 15. Ieri Mattia se n'è andato.

Risucchiato da un ventilatore, operaio morto nel Milanese: l'incidente durante i lavori di manutenzione

Elettricista muore dopo 5 giorni in coma

Era in coma al reparto rianimazione dell'ospedale di Pescara, dopo essere stato anche operato alla testa per un pezzo di ferro che lo ha colpito alla tempia dopo un devastante scoppio di un tubo dell'aria sul soffitto.

Ieri mattina, dopo un ultimo consulto della commissione medica, è stato decretato il decesso.

Il giovane operaio era finito in coma la stessa notte dell'incidente e la sua morte cerebrale era lì a un passo. Fino alla fine tutti hanno sperato che ce la facesse, ma purtroppo, non è stato così. Mattia ha lottato per giorno senza riuscire a sopravvivere. I familiari, in un ultimo gesto di profondo amore, hanno acconsentito alla donazione degli organi e diverse equipe mediche hanno proceduto con gli espianti dopo il decesso del giovane. I suoi organi ridaranno la vita a chi in lista d'attesa aveva perso ogni speranza di sopravvivere. Un gesto di immenso amore da parte del papà Domenico Finocchio, consigliere comunale e noto produttore di miele, la mamma Angela Carbonetti e la sorella Serena, impegnata a preparare le nozze per ottobre. Momenti prefigurati e attesi di grande gioia per la famiglia hanno, invece, lasciato il posto a una tragedia immane, che lascia attoniti per le modalità in cui è maturata.

CHI ERA

Mattia era dipendente della ditta Evs Forniture Elettroniche di Montemarcone di Atessa. Nel pomeriggio di venerdì 25 agosto stava andando via con un collega dopo aver concluso un intervento di cablaggio elettrico all'interno dell'azienda Carpenteria Metallica Pugliese quanto improvvisamente, mentre recuperava un cacciavite è scoppiato un tubo dell'aria di un compressore che ha distrutto una barra metallica che cadendo l'ha investito colpendolo alla tempia. Soccorso, è stato prima portato all'ospedale di Lanciano poi trasferito e ricoverato a Pescara dove è stato operato dai neurochirurghi. Infine il coma indotto.

Sull'incidente di lavoro la procura di Lanciano ha aperto un'indagine dopo l'informativa rimessa dai carabinieri di Fossacesia e dagli ispettori del lavoro della Asl frentana. Per questa tragedia Tornareccio ha annullato gli eventi civili delle feste patronali dedicate alla Madonna del Carmine, da oggi al primo settembre. Ci sarà solo il rito religioso.