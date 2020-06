Lunedì prossimo, 8 giugno, alle ore 16.30, nella sala ipogea di palazzo dell'Emiciclo, all'Aquila, il segretario federale della Lega, il senatore Matteo Salvini e il segretario regionale dell'Abruzzo, il deputato Luigi D'Eramo, terranno una conferenza stampa. Al termine dell'incontro sarà inaugurata la nuova sede cittadina del partito, in via Rosso Guelfaglione.



Nell'incontro verranno affrontate le molteplici questioni che sta affrontando la Giunta regionale a partire dall'impugnazione, da parte del Governo, della legge sugli aiuti a imprenditori e famiglie per il covid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA