Mattarella nella Marsica, dalla visita un grande segnale di unità

TAGLIACOZZO - A poca distanza da qui, sui piani Palentini, «là da Tagliacozzo» come scrisse Dante Alighieri nel ventottesimo canto dell’Inferno, 750 anni fa cambiò la storia d’Italia e dell’Europa, come oggi la conosciamo. La sconfitta sveva ad opera di Carlo D’Angiò produsse una lacerazione nella terra “cerniera” tra le due Italie, quella del Nord e quella del Sud. Nonostante questo qui vincitori e sconfitti hanno avuto la stessa identica dignità: via Corradino di Svevia e, appunto, via Carlo d’Angiò.«Un segno unificante» diceche su input di, sedicente «semplice cittadino» marsicano, ma in realtà fautore di questa «giornata memorabile», sceglie di onorare la memoria di quella battaglia gloriosa. Il capo dello Stato nella Marsica in una mattinata che resterà epica come quella battaglia. Che intreccia una storia lontana e il suo messaggio di stringente attualità all’epoca di divisioni e conflitti, una pagina resa imperitura dai versi di Dante Alighieri che oggi, grazie al sindaco Vincenzo Giovagnorio, troneggia nella piazza omonima. Una statua, che a fatica si priva del suo velo rosso (resta a lungo impigliato e lascia un brandello sul volto), su cui è scolpita una doppia dedica: al Sommo poeta, nel 750esimo anniversario della battaglia e nell’imminenza del settecentesimo anniversario della morte e, appunto, al presidente Mattarella, per averla inaugurata.Ribolle, Tagliacozzo. Per il caldo che già di primo mattino sfiora i trenta gradi, ma soprattutto per la gioia di una presenza agognata, forse insperata. Un’emozione che porta in piazza tutto il borgo, dagli anziani ai bambini, passando per gli studenti (accompagnati dalla dirigente), i volontari, gli alpini guidati da, i carabinieri in congedo con il presidente, la banda di Tagliacozzo diretta da, il più antico complesso regionale, la Croce Rossa al seguito di, la Protezione civile con il presidenteLa stazione è ornata a festa; i mini-tricolori d’ordinanza vengono solertemente distribuiti e sventolati con soddisfazione.Gli onori di casa li fa l’emozionatissmo sindaco, che al capo dello Stato consegna le chiavi della città. «E’ una giornata storica – dice – La spaccatura del monte che dà il nome alla nostra città è la porta di comunicazione tra i territori degli antichi popoli dei Marsi e degli Equi, solcata dalla via Tiburtina che congiunge idealmente l’Urbe e il tirreno con l’Adriatico e l’Oriente. L’accoglienza, signor presidente, è da sempre la nostra vocazione. L’avvenire della società è rappresentato dai giovani che oggi qui le fanno corona. L’occasione dei 750 anni della battaglia è per noi motivo di riflessione profonda su ciò che hanno rappresentato i nostri territori e su ciò che rappresentiamo ora noi. Fu un evento epocale, che cambiò le sorti della nostra Penisola. Ha inciso profondamente sull’assetto politico europeo. L’avvenire è la porta, il passato ne è la chiave. Coltivare la memoria significa comprendere l’inestimabile ricchezza morale che ci hanno trasmesso i nostri padri e rappresenta lo stimolo più profondo e autentico per adempiere ai nostri doveri di cittadini che credono nella solidarietà e nella convivenza pacifica tra i popoli».della 4C dell’istituto tecnico Argoli, legge i versi di Dante., 4D, dice che Dante è stato «cronista di quella battaglia», ma soprattutto «anticipatore di un ampio progetto di riflessione». Mattarella, giunto puntualissimo, alle 10.10, stringe tanti mani (toccante l’abbraccio con un diversamente abile a Scurcola) e ascolta con estrema attenzione. Intorno a lui ci sono il governatore, il presidente della Provincia, il sindaco dell’Aquilaparlamentari, consiglieri regionali e comunali. Cerimonia breve, ma intensissima. Alle 10.30 il presidente è già in auto. Tanto basta, oggi, per cancellare qualsiasi spaccatura e lanciare un fragoroso messaggio di unità.