Coppia inglese si sposa in Abruzzo e sceglie di vivere per sempre a Castelli

Non hanno voluto rinunciare alle loro nozze in Italia. Tyler Lester Edward e Barkey Dawn Lorraine, cittadini inglesi, ieri sono stati uniti in matrimonio dal sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto con rito civile. I due sposi del Regno Unito hanno deciso di venire a vivere in Abruzzo.

È Castelli il paese nel quale i neo coniugi si sono trasferiti. Gianguido D’Alberto, nel saluto portato anche a nome del sindaco di Castelli, Rinaldo Seca, ha rimarcato la loro scelta, sottolineando che evidentemente sono stati conquistati dalla bellezza e dalla garanzia di benessere del territorio teramano nonostante il Covid-19 che comunque è un'emergenza mondiale: «Rappresentano perciò una testimonianza e li ringraziamo per questo».



Ultimo aggiornamento: 16:13

