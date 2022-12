Chieti, matrimonio in lingua dei segni: Sara e Abraham sono sordomuti e la sindaca li sposa grazie a due interpreti

Alla fine gli sposi, gli invitati e la sindaca alzano braccia e mani in segno di festa per celebrare la coppia. Non ci sono le voci di giubilo ma fa comunque rumore, e fa gioia, quello sbracciarsi tutti insieme. È un'immagine del matrimonio che si è appena celebrato a San Salvo, piccolo centro della provincia di Chieti.

Lei di San Salvo, lui cittadino indiano, entrambi sordomuti, si sono sposati utilizzando la lingua dei segni. Protagonisti della vicenda sono Sara Fabiano e Abraham Ajeesh, che stamani sono stati uniti in matrimonio dal sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis, nell'aula consiliare del Comune.

Per consentire alla coppia di sposi di seguire le fasi della cerimonia e la lettura dell'atto di matrimonio erano presenti una traduttrice della lingua dei segni in italiano, Ilenia Cacciavillani, e Claudio Boccacci per quella internazionale. Testimoni Giancarlo Romanato e Laura Di Felice.

Abraham e Sara si sono conosciuti in India, paese d'origine dello sposo che risiede a Mumbai.