Bruno e Antonietta, matrimonio record: ottanta anni di vita insieme

Bruno Russi e Antonietta Rotoloni hanno festeggiato l'incredibile traguardo di 80 anni di matrimonio. Si sono sposati il 28 ottobre 1942, la coppia scelse l'anniversario della marcia su Roma per ricevere un premio in denaro. Tanti sacrifici e tanto amore. Bruno è stato imprenditore, avvocato matrimonialista e giudice, ha scritto libri autobiografici. Antonietta si è occupata della casa e dell'azienda. Durante la pandemia hanno contratto il Covid e mentre venivano trasportati in ospedale si sono tenuti per mano facendosi coraggio a vicenda, temendo di non poter superare la malattia. E, invece, hanno oltrepassato i momenti più duri e ieri col sindaco De Martinis e col presidente del consiglio comunale De Vincentiis hanno festeggiato le nozze di quercia.