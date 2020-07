Lanciano, il ritorno del Mastrogiurato: via alla selezione di 8 dame

«Sia pure nell’incertezza dettata dalle prescrizioni anti Covid-19, l’organizzazione generale della nostra manifestazione va avanti e si parte subito con la selezione delle 8 Dame di Quartiere». Così il presidente dell’associazione Il Mastrogiurato di Lanciano, Danilo Marfisi, annuncia che si è al lavoro per la 39esima edizione della rievocazione storica delle fiere medioevali di Lanciano, in programma nella prima settimana di settembre. Certo, non si sa come andrà finire, difficile prevedere se i mercati medioevali potranno tenersi nella vecchia sede di piazza D’Armi, se l’investitura del personaggio che rappresenterà la figura del Mastrogiurato (l’anno scorso interpretato da Lanfranco Tenaglia, magistrato) si terrà con la consueta grandiosità, tra un contorno straripante di folla, se il corteo storico avrà i suoi 600 figuranti nella sfilata del 6 settembre. Ma, per ora si pensa che la manifestazione si terrà e se qualche limite ci sarà verrà studiato come ridurlo al minimo. Intanto, viene riproposta la selezione delle 8 Dame di Quartiere. Fino al 18 luglio, per partecipare, basta inviare una mail all’indirizzo ilmastrogiurato@gmail.com, indicando i propri dati, recapito telefonico e allegando da 2 a 4 foto, di cui almeno una in primo piano e una a figura intera. Le candidate saranno poi contattate per essere esaminate da una giuria dell’associazione il Mastrogiurato. «Noi ci stiamo già muovendo – sottolinea Marfisi – ma è chiaro che aspettiano direttive precise dallo Stato e dalla Regione su come ci si deve comportare, entro quali limiti si può agire, per questo tipo di manifestazioni. Inoltre, bisognerà vedere quale sarà la situazione, relativamente al coronavirus, nel prossimo mese. Insomma, i problemi non mancano, anzi sono tanti, ma nel frattempo non stiamo a guardare».

Ultimo aggiornamento: 21:44

