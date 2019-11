Il patron del Papeete: «Turismo e benessere, così rilancerò l'Abruzzo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arriva anche l’europarlamentare Massimo Casanova a dare man forte agli amici della Lega per il lancio della proposta di legge “Abruzzo-Regione del benessere”, tentativo di coniugare le potenzialità ambientali e naturali del territorio con lo sviluppo sostenibile e il benessere psico-fisico dell’individuo. E chi meglio di lui. Emiliano, eletto al Parlamento europeo nella Circoscrizione meridionale che comprende anche l’Abruzzo, componente delle Commissioni Turismo e Agricoltura della Ue, titolare del famoso Papeete Beach di Milano Marittima, trasformato in una sorta di quartier generale da Matteo Salvini l’estate scorsa fino all’annuncio che decretò la fine del primo governo Conte, Casanova si spende subito per la causa abruzzese: «Massima disponibilità per la vostra regione. E’ una delle sei per cui mi batto a Bruxelles, dove faccio parte della task force per il turismo, l’agricoltura, la pesca. Siamo stati letti per cambiare le cose e in questa logica trovo molto interessante lo spirito di una legge che viene dal forte legame con il territorio. L’Abruzzo è una terra a cui il Signore ha dato tanto, dal mare alla montagna: sono opportunità da sfruttare, e io sono con voi».La proposta di legge porta la firma del capogruppo della Lega in consiglio regionale, Pietro Quaresimale che ieri mattina, con al fianco i deputati Luigi D’Eramo e Giuseppe Bellachioma, è entrato nei dettagli dell’iniziativa partendo da una considerazione di fondo: «Un buon stile di vita è anche un antidoto contro alcune malattie gravi. Questo testo, indirizzato alla promozione del benessere, punta su diversi settori: dal turismo sostenibile all’agricoltura, alla sanità, con il coinvolgimento della Direzione scolastica regionale e la valorizzazione delle attività motorie». Una strategia tesa alla individuazione del “brand “Abruzzo Benessere” sotto molti aspetti, a cui fanno da sponda alcuni recenti riconoscimenti internazionali assegnati al territorio: quinta regione a livello mondiale per la qualità della vita secondo lo statunitense Huffington.