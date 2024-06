Pescara, Masci sindaco, bis al primo turno. Costantini delude

Bene, bravo, bis. Carlo Masci riprende da dove aveva lasciato: è ancora lui il sindaco di Pescara e lo sarà fino al gennaio 2027, anno in cui in riva all’Adriatico sorgerà la città metropolitana da 200mila abitanti, frutto della fusione del capoluogo con Spoltore e Montesilvano. Un testa a testa con se stesso, in cui l’unico vero ostacolo da superare è stata la soglia del 50%. Con palpitazioni ad ogni oscillazione del dato, comunque sempre oltre l’asticella. Questa è stata per Masci la giornata dello spoglio elettorale, fino a quando ha potuto esultare per la riconferma al primo turno proprio come cinque anni fa. Alla fine ha raccolto il 51%, restando un paio di punto sotto le liste.

Una vittoria che sondaggi ed exit poll gli attribuivano con alta probabilità già alla vigilia del voto, ma che fatica e che sofferenza è stata per lui l’attesa, chiuso in casa fin quando non ha capito che quel passetto oltre la soglia sarebbe bastato a chiudere la partita. Solo in quel momento, erano le 22,30 Masci ha messo testa e piedi fuori di casa per raggiungere il comitato elettorale in via Parini, dove lo scorso marzo aveva trionfato Marco Marsilio alle Regionali. Ed è partito l’applauso.

Vittoria tutt’altro che scontata alla vigilia, nonostante Masci fosse comunque accreditato di un vantaggio. Troppe le incognite sugli effetti delle scelte sulla viabilità, a cominciare da filovia e viale Marconi; le proteste dei commercianti per i tanti cantieri voluti dal sindaco uscente per un restyling urbano. A conti fatti, i comitati di protesta non hanno inciso, anzi hanno semmai rivelato un’inconsistenza che non ha sorpreso Masci.

Una vittoria costruita già alla composizione delle liste: da Fratelli d’Italia a Forza Italia fino alla Lega e alle civiche, Masci, insieme con i coordinatori regionali e provinciali dei partiti di coalizione, non ha lasciato nulla al caso chiamando “alle armi” e riunendo sotto le varie sigle campioni di preferenze, con cambi di casacca dell’ultima ora - vedi Antonelli, Carota, Pastore, Santilli - che hanno premiato o penalizzato le singole sigle e anche acceso una bella sfida tra Forza Italia e Fratelli d’Italia; spostamenti che alla fine hanno assicurato alla coalizione il bottino di voti per un successo senza tempi supplementari.

GLI SCONFITTI

Volti scuri per la delusione sul fronte del campo largo. Sostenuto da Pd, M5s, Alleanza Sinistra Verdi e Radici in Comune e da due liste civiche a lui collegate, iIl candidato sindaco Carlo Costantini è rimasto incagliato al 34%, superato da Masci in quasi tutti i seggi. Il centrosinistra, diciamo il Pd, ha scontato la colpa di non aver saputo costruire negli ultimi cinque anni un candidato forte da contrapporre a Masci. La convergenza su Costantini è apparsa tardiva e un po’ improvvisata. E finanche “sabotata” con la pur legittima discesa in campo del quarto candidato sindaco, il renziano Gianluca Fusilli: operazione - lo dice il risultato inferiore al 2% - tanto velleitaria quanto divisiva sul fronte del centrosinistra.

L’OUTSIDER

Straordinario, nella corsa a quattro, il 13% raccolto da Domenico Pettinari, ex pentastellato a capo di due liste civiche che, al contrario di Costantini, si è mosso con forte anticipo e per oltre un anno ha battuto la città palmo a palmo, strada per strada, tra la gente dimostrando grandi capacità nell’organizzare la struttura politica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ stato lui la vera sorpresa di queste amministrative. Ha dato spazio ai giovani ed è stato abile nel costruirsi un ruolo di oppositore e propositore su ogni tema caldo della politica cittadina. Ha beneficiato del voto disgiunto, ha saputo “saccheggiare” quote di elettorato vicine ai cinquestelle e di erodere consensi anche al centrosinistra. Una solida base che Pettinari ha detto di considerare l’inizio di un nuovo percorso politico: della serie non finisce qui, si va avanti, con un’opposizione costruttiva ma all’occorrenza anche dura. Con una certezza: fra trenta mesi si ricomincia daccapo per un traguardo ancora più ambizioso, la conquista di Nuova Pescara. Obiettivo per il quale Pettinari ma soprattutto il centrosinistra punta a costruire sin d’ora le condizioni per una rivincita.