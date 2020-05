© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giro di vite a Teramo contro gli incivili che gettano in stradaIl sindaco Gianguido D’Alberto ha emanato ieri un’ordinanza, tra le prime in Italia, con cui prevedefino a 500 euro. «Si deve rilevare – afferma D’Alberto - che nella nostra città si registra unindiscriminato e incontrollato di tali dispositivi, un fenomeno che potrebbe causare problemi di caratterema che rappresenta soprattutto una modalità di comportamento aggravata dal mancato rispetto del valore degli stessi dispositivi in generale e soprattutto nella, in cui si registra anche una difficoltà di reperimento».L’ordinanza sancisce il divieto di abbandono dei“sul suolo pubblico, aree pubbliche o aperte al pubblico” e prevede multe da. Per scoraggiare l’abbandono indiscriminato le attività commerciali, in base all’ordinanza, sono tenute a mettere a disposizione, possibilmente all’ ingresso dell’, un contenitore per lo smaltimento di guanti monouso e mascherine usati.