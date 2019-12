Martinsicuro, tre incidenti nello stesso incrocio: otto giovani feriti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Incidente più grave nel pomeriggio verso le 16 a Martinsicuro lungo via Cristoforo Colombo. Nell’impatto sono rimaste coinvolte una Opel, con quattro ragazzi a bordo e una Mercedes su cui viaggiavano altri quattro giovani.A seguito dell'impatto la Opel si è ribaltata su lato del conducente. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i due mezzi incidentati, chiudendo anche la valvola del gas metano con cui era alimentata la Opel e disattivare i cavi elettrici del semaforo abbattuto nel corso dell'incidente.A causa delle contusioni e dei traumi riportati, i quattro occupanti della Opel sono stati trasportati presso gli ospedali di Sant'Omero e Giulianova. Durante l'intervento la strada è stata chiusa al traffico. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti la polizia locale di Martinsicuro, la polizia stradale di Pineto e ambulanze del 118. L'incrocio, segnalato più volte alle autorità perché ritenuto molto pericolo dagli abitanti della zona, soltanto oggi è stato teatro di tre incidenti stradali. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, che ha assicurato la predisposizione di adeguata segnaletica per ovviare alla mancanza del semaforo abbattuto e di intraprendere tutte le iniziative necessarie per ridurre i rischi di questo pericoloso incrocio.