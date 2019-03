Martinsicuro, si toglie la vita con un colpo di arma da fuoco in testa

Dramma questa mattina, intorno alle 10 a Martinsicuro (Teramo), all’interno di un’abitazione di via Trieste. Un uomo del posto, Donato Corsi, di 59 anni, si è tolto la vita, con un colpo di fucile in faccia regolarmente detenuto. Sul posto sono intervenuti, il personale del 118 e i carabinieri della stazione di Martinsicuro, che stanno cercando di fare luce sulle cause che ha portato l’uomo a compiere il gesto estremo. © RIPRODUZIONE RISERVATA