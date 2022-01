Si barrica in casa e minaccia di lanciarsi dal quarto piano: salvata dopo tre ore di trattative

Donna si barrica in case minaccia di farla finita: salvata dai carabinieri. Oggi alle 10,30 circa una telefonata al 112 della Compagnia carabinieri di Alba Adriatica segnalava una ragazza di Martinsicuro, in provincia di Teramo, che, con tono disperato, riferiva che la madre si era chiusa in casa e minacciava di uccidersi. I carabinieri della Stazione di Martinsicuro sono immediatamente giunti sul posto: la donna si era chiusa all’interno del suo appartamento al quarto piano di una palazzina, e minacciava di lanciarsi dal balcone. I militari iniziato a parlare con la donna, insieme ai figli, per convincerla ad aprire la porta e desistere. Nel frattempo sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco di Nereto, che hanno subito steso i materassi gonfiabili anti caduta introno all’abitazione, e il personale sanitario del 118. Risolutivo è stato l’intervento del “militare negoziatore” dell’Arma dei carabinieri, giunto appositamente sul posto dal Comando provinciale di Pescara su richiesta del Comando Compagnia di Alba Adriatica, che, dopo circa tre ore di un’estenuante trattativa, insieme al personale sanitario, è riuscito a convincere la donna ad aprire la porta di casa e ad accettare le cure mediche.

