Martinsicuro, ragazzo di 19 anni abbandonato per strada in overdose: ricoverato in rianimazione

In overdose a 19 anni quando tutti dovrebbero stare chiusi in casa per l'emergenza Coronavirus. Il ragazzo di Martinsicuro è stato savato in extremis dopo essere stato trovato questa mattina all'alba a terra in via Tordino. Il giovane è stato soccorso dai carabinieri e dal personale del 118: il 19enne era in stato di ipotermia e aveva una marcata aritmia cardiaca.

Il trasferimento in ospedale, a Sant'Omero, è stato provvidenziale: dopo essere stato sottoposto alle terapie necessario per l'intossicazione da stupefacenti è stato ricoverato in terapia intensiva, in prognosi riservata. Non dovrebbe correre pericolo di vita. Indosso aveva una piccola dose di marijuana. Le indagini tendono a chiarire se il giovane sia stato lasciato in strada in quella condizioni da chi era in sua compagnia.

Ultimo aggiornamento: 15:30

