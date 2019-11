Teramo, panchine imbrattate dai bambini. La consigliera su Fb: «Un bel manganello»

«Non ho parole, anzi sì, un bel manganello». È destinato a far discutere il commento a un post Facebook del consigliere comunale di Martinsicuro (provincia di Teramo), Alessandra Pulcini, eletta con la lista civica “Appartenenza Comune” che appoggia il sindaco di centrodestra Massimo Vagnoni, comparso il 1 novembre. La discussione era nata in merito a un post del quartiere Sacro Cuore riguardo a dei danneggiamenti, nella notte di Halloween, quando alcuni giovani, sembrerebbe minorenni, avevano rovinato tre panchine nella centralissima piazza Cavour. Le parole del consigliere non sono passate inosservate e qualcuno ha chiesto di specificare cosa intendesse dire un funzionario pubblico con «un bel manganello».

Il consigliere di maggioranza Pulcini ha tentato di spiegare quell’espressione, che nell’immaginario collettivo assume valenze fasciste. Il linguaggio della consigliera è molto burocratese: «Ovviamente è un’espressione figurata che non ha alcun bisogno di essere meglio spiegata né può dare adito a interpretazioni se non per stravolgerne integralmente il senso. Quando mi esprimo nel mio libero pensiero su tale social è sempre come persona fisica poiché come avvocato o consigliere le sedi sono altre. Apprendo ora leggendo i post che potrebbe trattarsi di minori e dunque, come dire, l’espressione figurata da me utilizzata non diventerebbe incompatibile sia nel caso ci siano stati genitori poco attenti all’azione dei figli sia in caso di cosiddetta bravata poiché per entrambi sarebbe atto educativo e di civiltà una doverosa presa di coscienza con soluzione ripristinatoria (mia opinione personale). È stato un piacere confrontarsi».

Spiegazione che ha suscitato la reazione del consigliere di minoranza Pd, Giuseppe Capriotti che su Fb si dissocia: «Un bel manganello, detto poi da un consigliere comunale. E credo si stia parlando pure di bambini. Scusatemi ma facendo parte dello stesso consiglio comunale mi sento in dovere di prendere le distanze da queste posizioni e da questi amministratori. Riprendiamo a essere umani, per favore».



