Colpo notturno nella rivendita di caffè, torna a colpire a Martinsicuro in provincia di Teramo, la banda dei furti nei negozi. Dopo alcune settimane di relativa calma in città, la scorsa notte, si è registrato l’ennesimo furto in pieno centro cittadino. I ladri sono tornati in azione intorno alle 3.30, forzando la serratura del Caffè Borbone point di via Roma, negozio specializzato nella vendita di cialde e capsule di caffè. Una volta dentro sono andati verso il fondo cassa, la merce presente non è stata presa in considerazione, e una volta messe le mani sul contanti (circa 300 euro), sono fuggiti via. A fare la scoperta, è stato ieri mattina il titolare che ha trovato la porta del negozio aperta.

Invece della Befana passano i ladri: raid in provincia di Teramo



«Dispiace dover subire simili azioni criminali – dice sconsolato Simone Zarroli, che insieme alla moglie gestisce 5 negozi di cialde e capsule tra la Val Vibrata e la vallata del Tronto – Al di là dell’entità del furto e dei danni, la situazione nel centro di Martinsicuro è diventata preoccupante. Da ottobre segnaliamo al Comune, insieme agli altri commercianti della zona, che non funzionano 4 lampioni e la sera siamo completamente al buio, l’unica luce arriva delle nostre vetrine. Così diventa difficile andare avanti. Anche gli altri commercianti hanno ricevuto visite dai ladri di recente, non chiediamo la luna alle istituzioni, ma almeno le minime condizioni di sicurezza».

Furto di fiori al cimitero, dopo la denuncia sui social le stelle di Natale tornano sulle due tombe



Una zona centrale della città è in declino, il tratto compreso tra via Roma e piazza Cavour è nel degrado. «Abbiamo chiesto al sindaco di avviare l’iter per installare delle telecamere pubbliche – continua Zarroli - dei costi ce ne facciamo carico noi senza problemi, ormai non se ne può fare più a meno, anche gli altri commercianti sono d’accordo. Un amico questa mattina, saputo del furto, mi ha chiamato dicendomi di aver visto due persone a quell’ora nei pressi del mio negozio, ma senza il supporto delle immagini delle telecamere diventa difficile anche per le forze dell’ordine poter risalire alla loro identità. Ho subito un furto con scasso nei mesi scorsi anche nel punto vendita di Corropoli, sempre con lo stesso modus operandi, ma in quella occasione non sono riusciti a trovare il fondo cassa». Sulla vicenda indagano ora i carabinieri di Martinsicuro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA