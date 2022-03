Clochard di 47 anni scomparso: ricerche in corso. Cristian ha tatuaggi sulle braccia

Scomparso un senza fissa dimora: ricerche in corso. La Procura della Repubblica di Teramo e l'Arma dei Carabinieri, «al fine di favorire il buon esito di attività investigativa in corso, stanno cercando di rintracciare un cittadino rumeno di nome Cristian Muntianu, 47 anni, senza fissa dimora ma gravitante sulla costa teramana nella zona di Martinsicuro» dice una nota del procuratore. Muntianu è alto 1 metro e 57 centimetri, di carnagione chiara, capelli castani, occhi celesti, corporatura media e ha un tatuaggio sia sul braccio destro che sul braccio sinistro. L'uomo è stato avvistato l'ultima volta in Alba Adriatica nella prima settimana di marzo. Si tratta di persona scomparsa che deve essere sentita nell'ambito delle indagini. Non è una persona pericolosa. Chiunque sia in possesso di informazioni sull'uomo o sappia dover poterlo rintracciare, può contattare l'Arma dei carabinieri di Martinsicuro al numero 0861 796646 oppure tramite 112.