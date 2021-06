MARTINSICURO Proseguono le indagini sulla morte del piccolo Harmonj, il bimbo di 18 mesi, caduto dalla finestra giovedì scorso. Un volo di 8 metri, dall’abbaino al terzo piano di un palazzo. Sabato l’autopsia. L’anatomopatologo Giuseppe Sciarra ha riscontrato emorragie importanti al capo e nella zona addominale, traumi di notevole intensità che possono essere compatibili con la caduta dall’alto ma che per la loro diffusione non escludono anche altre modalità.

Bimbo precipitato, l'autospia non scioglie i dubbi. La mamma, indagata, colpita da malore

Per questo dovranno essere svolti ulteriori approfondimenti, anche se al momento la tesi del tragico volo accidentale è la più accreditata. Il procuratore Davide Rosati ha disposto subito il rilascio della salma ma fino a ieri nessuno era andato all’obitorio dell’ospedale di Teramo per occuparsi del funerale. Disposto anche il dissequestro della casa di via Marco Poli 31, una mansarda all’ultimo piano, dove il bambino, nato ad Ascoli Piceno, viveva con i giovani genitori, papà Clinton J. e mamma Iwata Blessing, 21 anni, al momento la donna è l’unica indagata con l’ipotesi di reato di omicidio colposo. Iwata è ancora ricoverata in ospedale, colta da malore nelle ore successive alla tragedia.



La donna ha detto fin da subito che si è trattato di un incidente. «Mi sono assentata per andare in bagno - ha detto - il bambino era sul divano a guardare i cartoni. Quando sono tornata non era più lì, l’ho cercato in casa senza trovarlo, poi ho visto le ciabattine sul lettino».

La finestra era aperta. La mamma, nel panico più totale, è corsa di sotto ed ha trovato Harmnj a terra in fin di vita, è morto poco dopo. Secondo quanto ricostruito dalla madre con i carabinieri di Alba, il bambino sarebbe salito sul lettino che è appoggiato alla finestra e si sarebbe arrampicato fino al davanzale, si è sporto ed è caduto giù dall’abbaino, volando per otto metri. Una tragedia immane che ha scosso Martinsicuro. «Come farò a vivere senza il mio bambino» ripete spesso la mamma. Harmonj viene descritto da tutti come vivace e intelligente nonostante avesse solo un anno e mezzo. Camminava per strada con la mamma e dispensava sorrisi a tutti.