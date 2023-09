FOTOSOCIAL/ Martina Salfi fotografa creativa con la passione per la scrittura

L'AQUILA Dal primo incontro si intuisce subito che in Martina c’è della sensibilità. La giovanissima Martina Salfi, 23 anni, aquilana doc, sente la necessità di far trapelare sin da subito le sue passioni alle quali dedica le sue energie. Capelli biondi, occhi vispi pieni di vita, con un energia contagiosa e vitale. Non stupisce che il suo nuovissimo studio fotografico, sito in via San Gabriele dell’Addolorata si chiami PhotoAngel Creative.

Martina fresca di laurea in Scienze della comunicazione e multimedia conseguita presso l’Università degli Studi di Roma. «È sempre stata un’appassionata lettrice, fin da bambina- scrive di lei una casa editrice- divorava notti a scrivere. A quindici anni ha toccato il fondo, da lì ha dato sfogo alla sua scrittura».

«Avevo dieci anni, - racconta Martina- quando in seguito al sisma del 2009, fui costretta, come tanti aquilani, a trasferirmi sulla costa nella città di Roseto degli Abruzzi, e in quel periodo mi piaceva molto scrivere».

Con il passare degli anni, la sua passione di scrittrice è cresciuta con lei tanto e a soli 16 anni ha pubblicato una sua biografia e successivamente anche il suo primo romanzo: “Un’altra alba” a 19 anni il romanzo “Mamma Dove Andiamo?” “Non si cancella quello che sono stata” che è un romanzo di Martina pubblicato dalla casa editrice Book Sprint nel 2018 e a 21 anni il libro “Covid-19 Generation – La Vita ai Tempi del Covid”.

L’amore per la scrittura l’ha portata verso la fotografia creativa perché, come dice Martina «bisogna crederci alle idee e poi metterle su carta e far spuntare loro le ali.

Lasciare che prendano il volo diventino sogni».

E’ anche una mamma Martina, innamorata della sua creatura spesso sua musa e le gigantografie che la ritraggono, presenti in bella vista nello studio, sono davvero belle e infondono tanta dolcezza.

Trasmette gioia quando descrive il suo lavoro, lei crede molto in quello che fa, è un vulcano di idee pronte a uscire da una mente creativa in continua produzione come in quella di Martina.

In una città come L’Aquila non è facile fare questo mestiere, la concorrenza è elevata e ci si fa strada con notevoli difficoltà ma grazie alla tenacia e perseveranza con le quali porta avanti le sue attività troverà il modo e i mezzi per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Martina scrive anche su una testata on line di Avezzano, con numerosi articoli pubblicati. Scrittrice, fotografa, fotoreporter, tante qualità che vuole condividere con le persone disposte a entrare nell'universo creativo di Martina e nel futuro ci sarà posto anche per nuovi studi, in particolare fototerapia psicologica, un progetto di studi ambizioso verso una disciplina di fotografia terapeutica che utilizza le fotografie come strumenti di guarigione in un contesto terapeutico/curativo.

Sabrina Giangrande

Sui canali social è presente con il profilo Facebook Martina Ange, mentre sul web è possibile trovarla digitando: www.photoangelcreative.it e su Instagram con photoangelcreative.

