Market della droga per il rave party: arrestata una coppia di Chieti

Un appartamento del centro di Chieti trasformato in una centrale di spaccio della droga. Gli uomini della Squadra mobile, sezione antidroga e contrasto al crimine diffuso, hanno arrestato una coppia di Chieti per spaccio di sostanze stupefacenti. I due, secondo quanto accertato durante una perquisizione nella loro abitazione, avevano realizzato una sorta di market degli stupefacenti destinato a una particolare clientela, probabilmente quella che frequenta i rave party: sono stati trovati 50 grammi fra cocaina, anfetamina, mdma, hashish, marijuana ed ecstasy, un bilancino di precisione e 2.500 euro probabile provento dell’attività di spaccio. I due, assistiti dall’avv. Andrea Di Lizio, saranno interrogati lunedì e su disposizione del pm Ciani, sono stati posti agli arresti domiciliari. Gli arresti si inseriscono in un’attività di più ampio respiro che ha riguardato persone indiziate di aver organizzato un rave party tenutosi a fine settembre scorso in provincia di Siena, con la partecipazione di circa 3mila persone.