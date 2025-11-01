sabato 1 novembre 2025, 00:24 - Ultimo aggiornamento: 00:25

Vivono con i genitori in un’ex casa colonica immersa nei boschi del Vastese (in provincia di Chieti), senza acqua corrente, elettricità e senza nemmeno frequentare la scuola in modo tradizionale, ma seguendo il metodo del cosiddetto “un-schooling”. Per questo motivo, la situazione di tre minori – una bambina di otto anni e due gemelli di sei – è arrivata alla Procura minorile dell’Aquila, che ha chiesto la sospensione della potestà genitoriale per la 45enne Catherine Birmingham – un’ex istruttrice di equitazione originaria di Melbourne (Australia) – e suo marito Nathan Trevallion, un ex chef e commerciante di mobili pregiati britannico di 51 anni. Il caso è emerso il 23 settembre 2024, quando l’intera famiglia è stata ricoverata per un’intossicazione da funghi raccolti nel bosco limitrofo all’abitazione. Dopo l’arrivo dei soccorsi e durante il sopralluogo, i carabinieri si sono trovati davanti una scena piuttosto insolita: oltre a vivere immersi nei boschi, i cinque anglosassoni hanno adottato un particolare stile di vita che ricorda il mito del “buon selvaggio” del filosofo svizzero Jean-Jacques Rousseau. Nell’abitazione mancano l’energia elettrica, l’acqua corrente e i servizi igienici, ma al loro posto ci sono dei pannelli solari, un pozzo che si trova nel giardino e una struttura esterna per l’igiene personale. Inoltre, per riscaldarsi la famiglia utilizza il camino che un tempo veniva acceso anche dai precedenti proprietari.

Le accuse

Dopo le dimissioni dall’ospedale di Gissi (Chieti), è scattata la segnalazione ai servizi sociali, anche quando i militari hanno saputo che i tre piccoli non frequentano la scuola tradizionale, ma per loro i genitori hanno scelto il cosiddetto “un-schooling”, che prevede un approccio allo studio libero e senza obbligo scolastico. Nelle relazioni degli operatori sarebbero emerse altre criticità: assenza di un pediatra, isolamento sociale e condizioni abitative ritenute non idonee. I servizi sociali hanno proposto un piano minimo che prevedeva documentazione sanitaria, un alloggio adeguato e l’accesso ad un centro educativo comunale, ma la famiglia ha rifiutato in nome della sua filosofia di vita “naturalistica”. Di qui è partita la segnalazione alla Procura per i minorenni dell’Aquila, che ha chiesto l’affidamento dei tre bambini e una limitazione della responsabilità genitoriale.

Le condizioni

Dopo la segnalazione dei servizi sociali, la famiglia attende la decisione del giudice del tribunale dei minori dell’Aquila che potrebbe disporre l’affidamento dei tre bambini, i quali per ora vivono ancora con i genitori e sembrano essere felici nella loro condizione. «Per fortuna, non si è in presenza di violenza di cui i minori purtroppo sono sempre più spesso vittime, né tantomeno di disagio o di devianze che caratterizzano molti nuclei familiari. Qui si tratta di un caso per certi versi opposto, che solo per una serie di circostanze sfortunate è stato sottoposto all’attenzione della giustizia minorile. La famiglia proviene dalla borghesia anglosassone ed è un nucleo famigliare economicamente indipendente, che non necessita di sussidi statali né tantomeno di supporti esterni, economici e non, e che ha deciso di trasferirsi a vivere in Italia scegliendo il nostro Paese fra i tanti da loro visitati nel mondo» ha precisato l’avvocato difensore Giovanni Angelucci. Per poi aggiungere: «Il fine nobile e legittimo di questi genitori è quello di preservare i loro figli fino a che gli stessi non diventino sufficientemente maturi da poter discernere quale sia la strada migliore da percorrere all’interno della società. I bambini sono in prefette condizioni psico-fisica, godono di ottima salute, sono assegnati al sistema sanitario nazionale e seguiti da una pediatra di fiducia». Inoltre, i bambini seguono corsi di “studio domestico” settimanali con un’insegnante del Molise. Infine, se in casa manca l’elettricità “tradizionale”, anche la tv non è contemplata, con i bambini che guardano un documentario a settimana sul telefonino dei genitori e fanno videochiamate con i parenti in Australia.

