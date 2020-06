© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si professano innocenti,, i coniugi in stato di fermo con l’accusa di aver compiuto l’omicidio dell'ex carabiniere chietino. Moglie e marito - la prima rinchiusa nel carcere di Castrogno e il secondo nella casa circondariale di Marino del Tronto - hanno incontrato il lorodi fiducia, l’avvocato, al quale hanno entrambi confermato di essere totalmente estranei a quanto sostenuto dalla Procura di Ascoli nelle oltre quaranta pagine che costituiscono il decreto di fermo.Ad inchiodare i coniugi per la Procura sarebbero i. Dai dati delle celle dei ripetitori moglie e marito verrebbero collocati proprio nella zona dove è stata compiuto l’. Ma Giuseppe Spagnulo e Francesca Angiulli rigettano ogni accusa e domani, nel corso della udienza di convalida, dovranno ribattere punto per punto tutte le accuse mosse nei loro confronti. Soprattutto, dovranno dire dove si trovavano mercoledì 3 giugno tra le 8,30 e le 9 quando Antonio Cianfrone è statomentre stava facendo jogging. Dovranno fornire un alibi in grado di smontare il castello accusatorio.Restano ancora da chiarire due aspetti, il primo è il movente. L’altro nodo da sciogliere è quello dell’arma. Lausata per uccidere non è ancora stata ritrovata. La pistola, che si ipotizza possa essere una a tamburo dal momento che non sono stati rinvenuti i bossoli, viene cercata con l’ausilio del. Indicazioni importanti potranno arrivare dall’autopsia eseguita ieri. Dall’esame è stato confermato che a raggiungere Antonio Cianfrone sono stati quattro colpi, tre dei quali esplosi alle spalle che sarebbero risultati quelli micidiali.