Marito e moglie falciati da una moto: la donna è gravissima

Due conugi pescaresi sono finiti in ospedale per le lesioni riportate dopo essere stati investiti da una moto, mentre attraversavano la strada. Ad avere la peggio è stata la donna, 60 anni, ricoverata in prognosi riservata nel

reparto di Neurochirurgia dell'ospedale di Pescara.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 8.30 lungo viale Bovio. Marito e moglie stavano attraversando la strada all'altezza di via Donatello, quando sono stati travolti da un motociclo Honda guidato da un uomo del posto che viaggiava in direzione Nord-Sud.



Sul posto, oltre ai soccorritori per il trasporto dei feriti in ospedale, sono intervenuti gli agenti della sezione

Infortunistica della Polizia municipale, che si sono occupati dei rilievi e degli accertamenti, finalizzati, tra l'altro, ad

appurare se i coniugi stessero attraversando sulle strisce pedonali o meno.