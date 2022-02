Marito e moglie denunciati dall'amante di lui: ecco come è finita

Nonostante avesse scoperto una relazione extraconiugale del marito gli è sempre rimasto accanto anche quando l'ex amante lo ha denunciato per stalking fino a trascinarlo a processo dove poi è stato assolto con formula piena nel 2019. Ma come se non bastasse è toccato anche a lei prendersi una denuncia da quella donna per molestia. Qualche giorno fa anche la moglie è stata assolta, entrambi difesi dall'avvocato Alessandro Recchiuti che adesso preannuncia l'azione civile per un risarcimento.

La storia è successa a Teramo. All'epoca suo marito era finito anche agli arresti domiciliari per aver violato il divieto di avvicinamento, nonostante il suo difensore avesse tentato di contestare che nei momenti in cui gli venivano imputati dei passaggi sotto casa della ex amante con l'auto, lui si trovava al lavoro. La seconda denuncia, quella nei confronti della moglie, è scattata durante la fase del processo, prima che l'uomo fosse assolto. A lei era stato contestato che, con l'intento di cogliere i due amanti sul fatto, nonché di provocare e intimidire la donna con la quale suo marito intratteneva una relazione sentimentale, in diverse occasioni arrecava molestie proprio alla sua rivale in amore, appostandosi sotto casa sua per sorprenderla.

Nel capo d'imputazione si parlava anche di ripetuti passaggi con l'auto sotto casa della donna, «talvolta strombazzando sistematicamente», inseguimenti quando riusciva ad intercettarla e sguardi insistenti e provocatori, essendo le due oltretutto anche colleghe di lavoro. Un aspetto, quest'ultimo, non di poco conto visto che spesso erano costrette, all'epoca dei fatti, addirittura a dover lavorare a contatto per una coincidenza di orari o mansioni. Una vicenda intricata che si è conclusa con due piene assoluzioni, quella della moglie proprio qualche giorno fa, anche se una terza denuncia è già stata presentata.