Ilaria massacrata di botte, il marito condannato all'ergastolo per l'omicidio

La giustizia è arrivata, severa, ma mai abbastanza riparatrice per lenire la ferita che un anno e mezzo fa squarciò la tranquillità del piccolo centro di Introdacqua, dove Ilaria Maiorano aveva ancora la famiglia e tanti affetti.

Uccisa, Ilaria, a quarantuno anni dalla furia di gelosia e possesso del marito Tarik El Ghaddassi, quarantadue anni, che il resto della sua vita, ora, la trascorrerà in carcere.

La Corte di Assise di Ancona, infatti, ieri lo ha condannato all’ergastolo, oltre al risarcimento delle parti civili per oltre 1 milione di euro, ovvero 400mila euro ciascuna alle sue due figlie di 7 e 10 anni, 250mila euro alla suocera Silvana Salvatore e 165mila euro al cognato, fratello di Ilaria, Daniele Maiorano. Omicidio volontario pluriaggravato dalla crudeltà, dai futili motivi, dai maltrattamenti, dalla presenza delle figlie in casa e da quella di aver commesso il fatto mentre era agli arresti domiciliari, ha stabilito la Corte.

LA DIFESA

Femminicidio dei più brutali e violenti, nonostante il tentativo della difesa , rappresentata dall'avvocato Domenico Biascodi far passare il delitto come preterintenzionale. L’uomo, di origine marocchina, infatti, che viveva con Ilaria ad Osimo, quella sera tra il 10 e l’11 ottobre del 2022, si scagliò contro la moglie, come ricostruirono gli inquirenti, con una violenza e una rabbia inaudita, picchiandola per tutta la notte. La casa piena di macchie di sangue, i mobili rotti, la porta della camera nella quale la donna aveva cercato di rifugiarsi buttata giù a calci e lei, morta, piena di lividi e tumefazioni, rinvenuta la mattina successiva.

L’uomo ha sempre negato ogni addebito, ma le prove raccolte dagli inquirenti sono state robuste e senza buchi. Non ha retto, in particolare, la versione fornita ai magistrati, secondo cui la donna sarebbe caduta dalle scale e poi si sarebbe messa a letto dove la mattina è stata trovata cadavere. I carabinieri, d’altronde, trovarono macchie ematiche dovunque in casa, tranne che per le scale e poi il tentativo goffo di coprire le prove, con il sangue grattato dai muri con la carta vetrata e il tentativo di girare il materasso, probabilmente per nascondere il sangue, sul quale venne lasciata morire, in un’agonia durata almeno sei ore, hanno ricostruito i carabinieri.

DALLE MARCHE ALL’ABRUZZO

Un omicidio efferato, consumato davanti agli occhi delle due figli piccole, rimbalzato dallr Marche all’Abruzzo, da Osimo a Introdacqua, dove la donna era molto conosciuta e tornava spesso, in tutta la sua brutalità e dolore.