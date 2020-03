VASTO «Ha dedicato la sua vita all'Arma». Il comandante provinciale dei carabinieri di Asti, tenente colonnello Pierantonio Breda, parla così del maresciallo Mario D'Orfeo, 55 anni, comandante della stazione carabinieri di Villanova d'Asti morto all'ospedale di Asti, dove era ricoverato perché positivo al coronavirus. Originario di Borrello (Vasto), lascia tre fratelli, uno dei quali carabiniere in pensione. Il comandante di stazione aveva lavorato per i primi anni della sua carriera, dal 1983, in territoriale a Vercelli, nel Torinese, poi a Palermo, nel pronto intervento e alla stazione siciliana. E' stato anche istruttore alla Scuola allievi di Fossano (Cuneo), dove era impegnato nella formazione e, per alcuni mesi, anche nell'amministrazione dell'infermeria, prima di arrivare nell'Astigiano. © RIPRODUZIONE RISERVATA