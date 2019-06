Ultimo aggiornamento: 18:06

PESCARA Bellissima giornata informativa al Centro D’Abruzzo Ipercoop di San Giovanni Teatino. Domenica 9 giugno si è aperta la Giornata “Mare Amico“ con la ditta di Salvataggio Angeli del Mare di Marco Schiavone e Carmen Padalino.E’ stata fondamentale la partecipazione della guardia costiera di Pescara, con il tenente di vascello Antonio Terrone che ha trattato l’argomento attualissimo di Plastic Free.L’importanza al rispetto del nostro pianeta. Di supporto ci ha pensato la Fisa del presidente Raffaele Perrotta, con la presenza dei maestri e istruttori Antonio Gasparroni e Giorgio Giudice, facendo prevenzione sui giusti comportamenti in mare.Hanno lanciato un messaggio importante: «Ascoltate i bagnini, che sono esperti e formati, quando vi consigliano di non fare qualcosa, la vostra vita vale più di tutto».Con Angelo Lepore e Armando Rucci, sempre della Fisa reparto cinofilo in mare e a terra, si è parlato dell’importanza del’ausilio dei cani che sono e rimaranno sempre il miglior amico dell’uomo. Con il presidente Francesco Bevilacqua e la vice presidente Giorgia Bevilacqua dell'associazione "Formiamo" si è parlato dell’importanza della chiamata al 118, le manovre di disostruzione delle vie aeree di adulti, ragazzi e lattanti e del massaggio cardiaco, con prove pratiche su un manichino. Ogni momento può essere quello giusto per salvare una vita.Con l’intervento della presidentessa Annarita D’Urbano dell'associazione "Iside" si è trattato l’argomento delicatissimo: la violenza sulle donne, bambini e non solo. Le sue parole sono state «Non giratevi dall’altra parte quando vedete qualcuno che soffre, porgete sempre una mano. E se conoscete situazioni di violenza denunciate ai nostri sportelli da ascolto, molte volte le vittime non trovano i mezzi o il coraggio».Poi finalmente tanto divertimento con gli Scatenati, animazione per bimbi e con il Musical la Bella è la Bestia a cura dell’associazione l’accademia Internazionale della voce che si sono presi cura dei più piccoli.«Vi aspettiamo in tanti nei prossimi appuntamenti che è possibile trovare sulla pagina Facebook Angeli del Mare, perché nella vita non si finisce mai di imparare. Mare Amico è una manifestazione per renderci tutti più consapevoli».