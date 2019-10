Ultimo aggiornamento: 20:05

PESCARA Domenica 20 ottobre accoglierà quasi duemila appassionati della corsa, pronti a sfidarsi per la 19^ edizione della Maratona dannunziana. Oggi in Sala Consiliare il Sindaco Carlo Masci, che ha ricevuto dalla dirigente della Uisp, Linda Conti, il pettorale n. 1, ha voluto portare il proprio saluto e il proprio augurio agli organizzatori e agli sponsor che da anni permettono a questa manifestazione di guadagnare sempre più simpatie nel novero delle gare podistiche nazionali.Accanto al Sindaco erano presenti l’Assessore allo Sport Patrizia Martelli, il presidente della Commissione Sport Adamo Scurti, il Magg. Matteo Silvestris, Alberico Di Cecco (atleta plurimedagliato e vera icona dello podismo abruzzese), Andrea Gileno, responsabile Top Runners, Mauro Pingiotti, responsabile percorso, i quali hanno illustrato l’itinerario e la partecipazione degli atleti in gara.La manifestazione prenderà il via da Via Nicola Fabrizi, per poi dirigersi nel primo giro verso Francavilla al Mare e poi ritornare a Nord per raggiungere la zona dei "Grandi Alberghi" di Montesilvano Spiaggia, prima rientrare alla based i partenza. Per la Maratona saranno previsti altri due giri che escluderanno però il tratto che porta a Francavilla al Mare.Quest’anno, oltre ai podisti partecipanti alla maratona e alla mezza maratona, alla passeggiata e alla gara riservata ai ragazzi, vi saranno anche i pattinatori i quali daranno inizio per primi alle competizioni partendo alle ore 9.00. Seguiranno via via gli altri atleti.Il sindaco ha sottolineato la grande sinergia che vi è tra Pescara e le manifestazioni sportive, soprattutto se legate alle iniziative associazionistiche di solidarietà.La presenza della LILT e di altre associazioni legate solidarietà arricchiscono questa manifestazione di uno spessore morale che fa onore a tutti gli organizzatori, ai partecipanti e alla città che da 19 anni riesce a unire sport e prevenzione in una bella giornata di festa.In sala erano presenti anche Alberto Carulli , Presidente UISP Abruzzo e Molise, la dirigente Uisp Linda Conti, Roberta Giammara, referente Pink is Good della Fondazione Umberto Veronesi, Lorenzo D'Andrea, Presidente ISAV, partner sociale, Antonio Recchiuti, referente CESI Chieti Pescara, Angela De Massis, AD Eatpro, Antonella Pepe, AD Panificio Cappucci, Maurizio D'Andrea, rappresentante HOKA ONE ONE, fornitore ufficiale calzature e i rappresentanti della delegazione LILT Pescara e di altra associazioni di solidarietà.