Ecomaratona dei Marsi, atleta colpito da grave malore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Avezzano, in assistenza alla Ecomaratona dei Marsi, gara di corsa di 44 km che si snoda sul monte Breccioso, in un territorio compreso fra i comuni di Pescasseroli e Collelongo, sono intervenuti in aiuto di un atleta che, a 2 km dal traguardo, ha accusato un brutto malore.Inizialmente si era alzato in volo l'elicottero del 118 dell'Aquila, poi dirottato a Fonte Cerreto, sul Gran Sasso, per prestare soccorso a un motociclista in evidente stato di malore a causa di una puntura di insetto.L'Ecomaratona dei Marsi, giunta alla sua 24a edizione, si corre interamente in ambiente naturale ed è caratterizzata da un importante dislivello (o variazione di altitudine da un dato punto di riferimento). L'atleta soccorso, residente ad Atessa, è stato prelevato dall'ambulanza del 118 e trasportato all'ospedale di Avezzano.