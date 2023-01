Due auto in sosta incendiate a Manoppello: indagini

Due auto a fuoco ieri mattina, prima dell'alba. Alle 5 circa una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Alanno e un'autobotte della sede centrale del Comando di Pescara sono intervenute in località Manoppello Scalo, per incendio di due auto in sosta. I vigili del fuoco hanno provveduto a domare le fiamme e messo in sicurezza la zona. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause dell'incendio. Sul posto anche due pattuglie dei carabinieri per i rilievi e sentire testimoni. Molto diranno le immagini delle telecamere.