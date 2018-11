I Maneskin in dialetto abruzzese, il brano diventa virale sul web

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una parodia in dialetto abruzzese del brano Torna a casa dei Maneskin, canzone al primo posto di tutte le classifiche, sta spopolando sui social network e in poche ore è diventata virale. Oltre duecentomila le visualizzazioni e migliaia di condivisioni e commenti per “Lu porch n’arvè”, cioè “Il maiale non torna”, frase dialettale idiomatica che allude alla tendenza di molti mariti ad attardarsi nel momento di rincasare. Dopo un primo tam tam del file audio su WhatsApp, il brano è stato pubblicato sulla pagina Facebook L’abruzzese fuori sede, che racconta l’Abruzzo in chiave ironica. Era stata proprio la pagina, nei giorni scorsi, a trasformare il testo di “Torna a casa” in dialetto abruzzese. Poi qualcuno ha deciso di registrarla e il file audio ha iniziato a circolare. Nel testo tanti modi di dire, dalla raccolta delle radici di genziana per preparare il noto liquore, al “fristallà”’, verso utilizzato dalle anziane per allontanare i gatti, dalla porchetta agli arrosticini, dalle sagne, pasta abruzzese, ai dolci bocconotti.