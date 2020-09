D'Annunzio inventore dello scudetto, il Ct Mancini domani a Pescara

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo scudetto tricolore d'ispirazione dannunziana e l'azzurro della Nazionale italiana di calcio rappresentano due simboli centenari, patrimonio della cultura sportiva, e non solo, del Paese. Saranno celebrati domani a Pescara in Piazza della Rinascita (Piazza Salotto), a partire dalle ore 19.30, nel corso della seconda edizione della Festa della Rivoluzione-D'Annunzio torna in Abruzzo, organizzata dal comune di Pescara e dal Consiglio Regionale dell'Abruzzo, in un evento dal titolo “Annunzio e lo scudetto. Cent'anni di Azzurri, omaggio alla Nazionale”, al quale parteciperanno il presidente della Figc Gabriele Gravina, il ct della NazionaleRoberto Mancini, il sindaco di Pescara Carlo Masci, il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, ilgovernatore della Regione Abruzzo Marco Marsilio e il giornalista Giammarco Menga.La serata, il cui racconto è affidato a Matteo Marani, giornalista di Sky Sport e vice presidente della FondazioneMuseo del Calcio Italiano di Coverciano, attraverserà la storia di una passione che è entrata a pieno titolo nel vissuto comune della società italiana. Dalla nascita della Nazionale, alla prima apparizione dello scudetto a Fiume, passando per i diversi successi azzurri e le prospettive del calcio italiano, un viaggio nel tempo per ripercorrere quello che è stato e per proiettarsi nel futuro con sempre maggiore entusiasmo.